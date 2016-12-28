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Trafik derdini gelin arabasına yazdı

Bursa’da bir gelin arabasının arkasına yapıştırılan, “Aşkımız Bursa trafiği gibi hiç bitmesin” yazısı hem güldürdü, hem düşündürdü.

Yaşam / 28 Aralık 2016 Çarşamba 12:52
Trafik derdini gelin arabasına yazdı

Bursa'da yeni yapılan kavşaklar ve düzenlemeler trafiği rahatlatmaya yetmedi. Bilhassa Bursa ve İzmir yollarında sabah saatlerinde şehir merkezine geliş istikametine doğru yaşanan tıkanıklık, gidiş istikametlerinde de yaşanmaya başladı.

Sıkışık trafikten bunalan vatandaşlar, tepkilerini değişik yollarla göstermeye başladı.

Bir gelin arabasının arkasına yazılan, “Aşkımız Bursa trafiği gibi hiç bitmesin” yazısı adeta her şeyi özetledi. Genç çiftin düğüne yetişmek için trafikte verdiği mücadele, arkalarında seyreden bir başka araç sürücüsü tarafından görüntülendi.



Kaynak : İHA


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