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Suriye'de Rusya'ya büyük şok! Vuruldu...

Suriye'nin başkenti Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu mermisi isabet etti.

Dünya / 28 Aralık 2016 Çarşamba 19:03
Suriye'de Rusya'ya büyük şok! Vuruldu...

Şam'daki Rusya Büyükelçiliği'ne havan topu mermisiyle saldırı düzenlendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Büyükelçilik bahçesine düşen mermilerden biri şans eseri patlamadı. İkinci mermi ise büyükelçilik arazisinin hemen yanına isabet etti. Patlamayan merminin etkisiz hale getirilmesi için mayın uzmanları çağrıldı” ifadelerine yer verildi.

Saldırganların mermileri saat 13.00 ve 13.19’da fırlattığı belirtilen açıklamada, “Rusya’nın Şam Büyükelçiliği’ne yönelik tekrar tekrar düzenlenen saldırılar uygun şekilde değerlendirilmeli ve teröre karşı gerçekten mücadelede eden herkes tarafından sert bir dille kınanmalı” ifadelerine yer verildi.




Havan MermisiSaldırı


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