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Şamil Tayyar'dan darbeci hainler için kritik uyarı

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar " Mehmet Dişli ve Akın Öztürk diğer tutuklulara göre daha özel bilgiye sahip, cezaevinde özel korunmalılar. Suikast yapılabilir." dedi.

Güncel / 28 Aralık 2016 Çarşamba 02:01
Şamil Tayyar'dan darbeci hainler için kritik uyarı
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Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Son Söz' programına konuk olan Şamil Tayyar 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli isimleri olan Mehmet Dişli ve Akın Öztürk'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

YARIN HAİN ÇIKABİLİRLER

"15 Temmuz gecesinin sır olduğunu düşünüyorum." diyen Şamil Tayyar şu an kahraman olarak görünen isimlerin yarın hain çıkma ihtimalleri olduğunu ifade ederek, darbe girişiminin en önemli isimleri olarak Mehmet Dişli ve Akın Öztürk'ü gösterdi.

SUİKAST YAPILABİLİR!

Tayyar şu ifadeleri kulandı;

Mehmet Dişli ve Akın Öztürk 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli isimleridir. Mehmet Dişli ve Akın Öztürk diğer tutuklulara göre daha özel bilgiye sahip, cezaevinde özel korunmalılar. Suikast yapılabilir.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz TvŞamil TayyarAkın Öztürk


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