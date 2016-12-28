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Rusya'ya sürpriz destek! Sizinleyiz

Fransa Suriye savaşını sona erdirmek için Rusya ile işbirliği yapmak istediğini, açıkladı.

Dünya / 28 Aralık 2016 Çarşamba 01:18
Rusya'ya sürpriz destek! Sizinleyiz

Fransız diplomatı, Moskova ile Paris’in geçtiğimiz Pazartesi günü BM GK’nin onayladığı insani kararname konusunda görüşmeler yaptığına dikkat çekti. Söz konusu kararname, uluslararası komitenin Halep’ten sivillerin tahliye edilmesini takip edeceğini ve sivillere insani yardım sağlanacağını öngörüyor.

RUSYA'YA SÜRPRİZ DESTEK!

Riper, “Savaşı sona erdirmek için Rusya ile, diğer ortaklarımız ile işbirliği yapmak istiyoruz. Moskova da bunu kabul etti. Simdi yapılması gerekenler konusunda hemfikir olmasak da işbirliği yapmamızın gerekli olduğunu anlıyoruz. Hepimiz terörü yok etmek istiyoruz. Rusya ve Fransa, terörün tüm şekillerine karşı mücadelede hemfikir“ diye konuştu.

RİA Novosti’ye konuşan Riper, Suriye’de askeri suç soruşturma mekanizmasının oluşturulması ile ilgili BM zirvesinde onaylanan kararın Rusya’ya ya da Şam’a karşı olmadığını savundu.

Geçtiğimiz günlerde Suriye’de işlenen askeri suç soruşturma mekanizmasının oluşturulmasına dair karar BM Genel Kurulu tarafından onaylandı. 105 ülke belgenin lehine, 15 ülke aleyhine oy kullandı, 52 ülke ise buna çekimser oy verdi. Rusya, Çin, İran, Suriye, Cezayir, Beyaz Rusya, Kırgızistan kararnameyi kabul etmedi.

KırgızistanBeyaz RusyaUluslararasıİnsani YardımCezayir


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