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Puşkov: Erdoğan haklı, ABD terör örgütlerine destek veriyor

Rusya parlementosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Enformasyon Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD öncülüğündeki koalisyonun DAEŞ’i desteklediği yönündeki açıklamasında haklılık payı olduğunu söyledi.

Dünya / 28 Aralık 2016 Çarşamba 11:50
Puşkov: Erdoğan haklı, ABD terör örgütlerine destek veriyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Twitter hesabından açıklama yapan Aleksey Puşkov, 'Erdoğan haklı, ABD'nin terör örgütlerini desteklediğini gösteren birçok şey var. Dışişleri Bakanlığı'nın apaçık olan bu durumun aksini iddia etme çabası saçma' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da Gine Devlet Başkanı Alpha Conde ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söylemişti:

'Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil.'


TwitterDevlet BaşkanıGineRecep Tayyip Erdoğan


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