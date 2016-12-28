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O görüntüler incelenecek

DAEŞ tarafından yakılan Türk askerlerine ait olduğu iddia edilen görüntülerin yayınlanması geçtiğimiz hafta Türkiye’nin gündemine düşen en sıcak gelişme oldu. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar görüntülerin incelendiğini belitti.

Güncel / 28 Aralık 2016 Çarşamba 01:51
O görüntüler incelenecek
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Beyaz Tv'de ekrana gelen 'Son Söz' programına konuk olan Şamil Tayyar, DAEŞ’in Türk askerlerini yaktığı iddia edilen görüntülerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Görüntülerin TÜBİTAK tarafından gerçek olup olmadığına dair inceleme yapıldığını söyleyen Tayyar " Yakılarak öldürüldüğü iddia edilen askerlerin görüntülerinin montaj olup olmadığı TÜBİTAK'ın incelemesi sonucu ortaya çıkacak." dedi. Tayyar sosyal medyada paylaşılan görüntülerin gerçek olup olmadığına ilişkin bir tespit yapılmasının ardından konuyla ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi.

O İSİM DAEŞ MENSUBU

Yakıldığı iddia edilen isimlerden birisinin TSK'yla ilgisi olmadığını ifade eden Tayyar " Askeri kamuflaj içindeki Konya doğumlu olanı DAEŞ mensubudur. Askerle uzaktan yakında alakası yoktur." diye konuştu.

KAÇTI MI? KAÇIRILDI MI?

İkinci isimle ilgili tartışmaların sürdüğünü ifade eden Tayyar "Kilis karakolu'ndan giden birisi. Bu gönül rızasıyla mı yoksa kaçırıldı mı? Bu nokta araştırılıyor. Genel kanı kendisinin gittiği yönünde. Yürütülen çalışmanın resmi olarak bitmesi lazım." şeklinde konuştu.

DAEŞ PROPAGANDASI MI?

Tayyar ayrıca İki askerin yakıldığına dair görüntülerin DEAŞ'ın bir propagandası gibi göründüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz TvŞamil Tayyar


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