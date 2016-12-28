Moğolistanlı sapıktan travesti savunması

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen bir üniversite öğrencisini, 4 metrelik bir duvardan camii avlusuna atıp daha sonra tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli Tuvshınbayar E.(32) çıkarıldığı mahkeme tarafından tecavüz, gasp ve yaralama suçlarından tutuklandı.



Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde, yolda yürüyen genç kızı aynı gece birlikte olmak için para verdiği ve yanından kaçan travestiye benzettiğini söylediği öğrenildi. Sözde , travestiye ödediği parayı geri almaya çalıştığını söyleyen şüphelinin ifadesini ise kamera görüntüleri çürüttü. Görüntülerde şüphelinin genç kızı uzun süre takip ettiği ve saldırmak için ıssız bir yer kolladığı tespit edildi.



'TRAVESTİ BENİ DOLANDIRDI'

İfadesinde olay gecesini anlatan Tuvshinbayar E. “O gece Osmanbey'de dolaşırken bir travestiyle karşılaştım. Birlikte olmak için ona 200 lira verdim. Ancak bana 200 yetmez, 100 lira daha bu gel. Ben buralardayım beni bulursun, diyerek yanımdan ayrıldım. Parayı bulup oraya geldim. Ancak bir türlü anlaştığım travestiyi bulamadım.' dedi.



ONU BENİ DOLANDIRAN TRAVESTİ SANDIM

Şüpheli ifadesinde “Sokaklarda dolaşırken yolda yürüyen birini fark ettim. Onu beni dolandıran travesti sandım. Onun yanına yaklaşıp verdiğim parayı geri almaya çalışacaktım. Ancak mücadele sırasında onun travesti olmadığını anladım. Kendimi tutamadım. Ona tecavüz ettim. Daha sonra cep telefonunu alarak oradan kaçtım. dedi.

Kaynak : DHA