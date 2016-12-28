İddiaya göre, Kemer'in Üçoluk Bölgesi dağlık alanda kaçak define kazısı yapılan alanda 20 ton külçe altın bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede araştırma yaptı. Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi.



Yetkililer, kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldığını, özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edildiğini bildirdi.



ŞEHRE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI!

Antalya'nın Kemer ilçesinde 20 ton altın bulunduğu iddiası jandarma ve yetkilileri harekete geçirdi. Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, jandarma bölgeye mahalle sakinleri harici giriş ve çıkışı kapattı.



İddiaya göre, Kemer'in Uvacık Mahallesi Mezarlık dibi mevkiindeki kanyona geçtiğimiz pazar günü avlanmaya çıkan 35 yaşındaki Süleyman A. cep telefonu ile çektiği bir görüntüyü Antalya Müze Müdürlüğüne gönderdi. Süleyman A. Müze Müdürlüğü yetkililerine burada bir hazine bulunduğu taktirde kendisine ne kadar pay verileceğini sordu. Müze yetkilileri ise olayı jandarmaya bildirdi.







Jandarma ekipleri Süleyman A.'nın ifadesine başvururken, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Süleyman A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken Kemer Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.



Bölgede yapılan ilk incelemenin ardından bugün iş makinelerinin yardımıyla kazı ve arama çalışması başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi alarak mahalle girişinde kontrol noktası oluşturan jandarma, bölgeye mahalle sakinleri harici giriş ve çıkışı kapattı.