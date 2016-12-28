Eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşını öldürdü

Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde babasının hırdavat dükkanında çalışan Uğur Kızıltaş, aralarında R.Ö.'nün de bulunduğu arkadaşlarıyla birlikte, dün akşam Bayrak Tepe Mevkisi'ndeki ormanlık alanda içki içmeye başladı.



Gecenin ilerleyen saatlerinde R.Ö., 'Eşimi neden rahatsız ediyorsun' diyerek Kızıltaş ile tartışmaya başladı. Araya girenler, tartışan ikiliyi ayırdı. İddiaya göre evine giden R.Ö., pompalı tüfeği alarak Bayrak Tepe Mevkisi'ne geri döndü. R.Ö. tüfekle 2 el ateş ederek Kızıltaş'ı göğsünden yaraladı.



Hastaneye gitmek üzere otomobiline binen Uğur Kızıltaş, mahalle meydanında aracının içerisinde yığılıp kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine otomobilin yanına gelen sağlık ekipleri, Kızıltaş'ın öldüğünü belirledi.



Savcının incelemesinin ardından Kızıltaş'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden otomobiliyle kaçan R.Ö.. Jandarma tarafından yakalandı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.





Kaynak : DHA