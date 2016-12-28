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El Bab'a takviye birlikler

Fırat Kalkanı Harekatının 127’ncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab bölgesindeki birliklerini takviye ediyor.

Dünya / 28 Aralık 2016 Çarşamba 09:40
El Bab'a takviye birlikler

Fırat Kalkanı Harekatının yönetildiği Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı ile Suriye tarafında hareketlilik yaşanıyor.

Suriye içlerindeki birlikler, sürekli takviye edilerek her türlü ihtiyaçları Elbeyli ilçesinden karşılanıyor.

El Bab bölgesindeki birliklere batı ve doğu illerinden komando takviyesi ile tank ve zırhlı muhabere araçları Elbeyli ilçesi üzerinden gönderiliyor. Kaynak : İHA

KomandoFırat KalkanıSuriye


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