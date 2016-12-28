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Dereden ölümüne geçiş

İçel’in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Deliçay Deresi’nde yükselen sudan geçmeye çalışan bir pikap ile tır akarsuya kapıldı. Büyük bir tehlikenin atlatıldığı olayda şans eseri kimseye bir şey olmazken, dere ortasında kalan sürücü ve araçlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

3. Sayfa / 28 Aralık 2016 Çarşamba 14:01
Dereden ölümüne geçiş

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İçel'de de yağmur ve kar 10 gündür kentin birçok yerinde hayatı felç etti. Kentin yüksek kesimlerinde kardan dolayı yollar kapanırken, göletler, akarsular, dereler doldu taştı. Akdeniz ilçe sınırlarından geçen Deliçay Deresi'nde de yoğun kar ve yağmurun etkisiyle suyun yüksekliği arttı. Dereden her yıl olduğu gibi bu yıl da araçlar yükselen suya aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye devam ediyor.



Bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralanmalı kazanan yaşandığı bölgede bu yıl da büyük bir tehlike atlatıldı. Bekirde Mahallesi'nden Karacailyas'a pikabıyla geçmek isteyen Yusuf Boran yönetimindeki 33 SE 283 plakalı araç birden akarsuya kapıldı. Sürüklendiği dere yatağında şans eseri kaya parçasına takılarak durabilen araç ve içindeki sürücü için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zorlu çalışması sonucunda sürücü ve araç bulunduğu yerden çıkartılabildi.



Tır şans eseri devrilmedi

Yine Deliçay Deresi'nden geçmeye çalışan bir tır sürücüsü de büyük tehlike atlattı. Çay Mahallesi'nden karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Aksay yönetimindeki tırın tekerleri, derede yağmurun olmadığı aylarda köprü görevi gören beton yoldan birden çıktı. Ön tarafı yan yatan tır, şans eseri devrilmedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü ve tırı bulundukları bölgeden güvenli bir şekilde kurtardı.

Bölge sakinleri fazla tonaj aldıkları için tırların kantara girmemek için bu yolu kullandıklarını, bu bölgeden her zaman tır geçişlerinin olduğunu iddia ettiler. Kaynak : İHA

KaracailyasTürkiye


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