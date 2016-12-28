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Denizli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında şirket üzerinden yurt dışına para aktardığı ileri sürülen, firma yöneticilerine yapılan operasyonda 20 şüpheliden 19’u tutuklandı.

3. Sayfa / 28 Aralık 2016 Çarşamba 08:40
Denizli'de FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren ünlü bir süt firmasına FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, şirketin üst düzey yöneticileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadelerini alınan N.S., M.A.Ö., M.Y., E.Y., M.U., M.T., F.D., E.a., A.R.I., T.C., O.N., H.A., S.B., H.H.P., H.E., A.Ö., M.B., A.B., S.H.H., tutuklanırken, sağlık sorunları olan A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Kocabaş D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Şirket yöneticilerinin, aynı adreste iki şirket kurdukları, çalıştıkları şirket üzerinden yurt dışına kaynak aktardığı, yurt dışına nakip para götürüldüğü ortaya çıktı. Bazı şüphelilerin farkı dosyalar kapsamında tutuklu olduğu, şirket yöneticilerinin Bylock kullanıcısı oldukları, aynı şirketin Angola'da faaliyet gösterildiği belirlendi. TÜBİTAK'tan böcek davasıyla ihraç edilen 3 kişiye finans, insan kaynakları ve İstanbul şubelerinin yöneticisi gibi konumlarda olduğu belirlendi.

Kaynak : İHA

Adli KontrolEmniyet MüdürlüğüFetö Terör Örgütü


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