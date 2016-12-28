Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ödülleri verdi

'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği' kapsamında, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesi için çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişi veya kurumlara, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek amacıyla verilen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.



Bu sene ödül alan isimler şöyle:



Süheyl Ünver - Kültür ve Sanat Vefa Ödülü

Ferudun Özgören- Geleneksel Sanatlar

Kemal Haşim Karpat - Sosyal Bilimler ve Tarih

Erol Parlak - Müzik

Mustafa Kutlu- Edebiyat

Şener Şen-Sinema

Biz bu ödüllerle her biri takdiri ziyadesiyle hak eden kültür, sanat ilim insanlarımıza devletimizin ve milletimizin şükranlarını sunmayı amaçlıyoruz. Şüphesiz onların gerçek yeri milletimizin gönlüdür. Cumhurbaşkanlığı olarak hiçbir saplantıya kapılmadan, tamamen kültür ve sanat insanlarımızı takdir amaçlı bu ödülleri veriyoruz. Geçmişte dağınık bir şekilde yapılan bu değerlendirmeleri artık Cumhurbaşkanılığı bünyesinde topladık.Kültür sanat alanında gelişemeyen bir ülkenin gerçek manada bağımsız olabilmesi en azından bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir. Ülke olarak bu gerçeği yeteri kadar idrak edemediğimizi kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu ödüllerimizin değerlerimizi önce kendi insanımıza sonra bütün dünyaya tanıtmada arzu ettiğimiz neticeyi almasını temenni ediyorum.Bu yılki ödüller Edebiyat alanında sayın Mustafa Kutlu, tarih alanında Kemal Karpat'a , Müzik alanında Erol Parlak'a, Sinema alanında Sayın Şener Şen ve Geleneksel sanatlarda Ferudun Özgeren'e verildi. Vefa Ödülü ise Sayın Süheyl Ünver'e verildi. Sayın Erol Parlak konuşmasyla bize önemli bir yük yükledi. YÖK Başkanımız da bir müzik üniversitesi kurulması için çalışmaları başlatması lazım. Ödülleri alan herkese şükran ver tebriklerimi iletiyorum.Türkiye olarak kültür sanat alanında bazı sorunlar yaşadık. Arka arkaya maruz kaldığımız trvamlar bizi beka sorunumuza o kadar odakladı ki diğer alanlara çok yönelemedik. İletişim imkanlarının böyle geliştiği bir dönemde kendimizi cam bir fanusun içine hapsedemeyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi kültür sanatta da üzülerek söylüyorum kopya çektik, kötü taklitler yaptık. Elbette çok güzel ürünlerde ortaya koyuldu ama bunlar çok sınırlı kaldı kendi toplumumuza bile ulaşamamıştır. Kültür ve sanatta olmazsanız kendinizi camdan çelikten kuleler içinde bulursunuz. Bunu yapanlar bize sadece para para para diyor.