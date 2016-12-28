USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Çin, Mars ve Jüpiter'e uzay aracı gönderecek

Çin, Mars ve Jüpiter’e keşif için insansız uzay aracı göndereceği açıkladı.

Teknoloji / 28 Aralık 2016 Çarşamba 10:06
Çin, Mars ve Jüpiter'e uzay aracı gönderecek

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Wu Yanhua, hükümetin 2020 itibarıyla Mars’a bir keşif aracı göndereceğini açıkladı.

Uzay aracı, Mars’ın toprak ve atmosferinde bilimsel araştırmalar yapacak ve gezegende su arayacak.

Çin’in uzay çalışmalarıyla ilgili dün yayımlanan beyaz kitapta, Çin’in 2030 yılı öncesinde Jüpiter’e de insansız uzay aracı göndereceği belirtildi. Çinli yetkili, ülkenin bir diğer önemli hedefini ise Chang’e 5 ay keşif aracını 2018’de Ay’ın uzak tarafına yumuşak iniş yapmak olarak açıkladı.

Bu amaç gerçekleşirse Çin bir ilke imza atmış olacak. Kaynak : İHA

ÇinliÇin


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı