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Çamlıca Camii'nin son durumu

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak olan Çamlıca Camii’nde son durum havadan görüntülendi.

Kültür-Sanat / 28 Aralık 2016 Çarşamba 11:00
Çamlıca Camii'nin son durumu

Temeli 6 Ağustos 2013 yılında atılan Çamlıca Camii'nde gelinen son durum İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.

6 minareli camide 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak.Havadan çekilen görüntülerde altı minarenin tamamen yapıldığı gözleniyor. Ayrıca kaba inşaatın bittiği görülürken, cami avlusunda da çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiği görülüyor.

İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, havadan çekilen görüntülerde Çamlıca Camii ihtişamıyla kendine hayran bıraktı.




Kaynak : İHA

İslamKonferansÇamlıcaÇamlıca Camii


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