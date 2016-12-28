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'Ben olsam kazanırdım' diyen Obama'ya Trump'tan cevap

Donald Trump, Obama'nın "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim." açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi.

Dünya / 28 Aralık 2016 Çarşamba 22:47
'Ben olsam kazanırdım' diyen Obama'ya Trump'tan cevap

Trump, görevinin sona ermesine sayılı günler kalan Başkan Barack Obama'nın 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine katılabilmesi halinde kendisi karşısındaki şansına ilişkin, 'Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim.' açıklamasına da yine Twitter'dan yanıt verdi.

HİÇBİR ŞEKİLDE KAZANAMAZDI
Obama'nın bu açıklaması üzerine Trump, 'Başkan Obama, bana karşı galip gelebileceğini düşündüğünü söyledi. Öyle diyebilir ama bence hiçbir şekilde (kazanamazdı). İşsizlik, DEAŞ, Obamacare.' mesajını paylaştı.

Obama: Ben yarışsam seçimleri kazanabilirdim

TwitterİşsizlikBarack ObamaTrump


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