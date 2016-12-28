USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

Belediye Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı

Elazığ Belediyesine ait otobüsün yoldaki buzlanma nedeniyle şarampole devrilmesi sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 28 Aralık 2016 Çarşamba 09:24
Belediye Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı
Video için tıklayın

Elazığ'da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu öğrencilerin de aralarında yer aldığı 11 kişi yaralandı.

Elazığ Belediyesine ait Oğuz Gültekin'in kullandığı 23 LU 913 plakalı otobüs, Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Gültekin ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kaynak : AA

Niyazi Yıldırım GençosmanoğluBelediye OtobüsüTrafik Kazası112 Acil Servis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı