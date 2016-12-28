Belediye Otobüsü Devrildi: 11 Yaralı

Elazığ'da belediye otobüsünün devrilmesi sonucu öğrencilerin de aralarında yer aldığı 11 kişi yaralandı.



Elazığ Belediyesine ait Oğuz Gültekin'in kullandığı 23 LU 913 plakalı otobüs, Şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu Caddesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Gültekin ile aralarında öğrencilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kaynak : AA