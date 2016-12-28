Aysel Tuğluk tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından gözaltına alınan aralarında Tuğluk'un da bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye çıkarılan Tuğluk ve 4 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Mahkeme, Tuğluk'un 'Silahlı terör örgütünü yönetmek' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Diğer 4 şüphelinin ise mahkemedeki sorguları sürüyor. Kaynak : AA