ATM memurluğunu mahkeme yakaladı

Ankara'ya yapılan her projeyi dava ederek yargıya taşıyan Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş'un işe gitmediği, memur olarak çalıştığı Çankaya Belediyesi'nin tuttuğu tutanakların ortaya çıkması ile belgelendi.



BANKAMATİK MEMURU!

Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş'un memur olarak çalıştığı Çankaya Belediyesi'nde işe gitmeden maaş aldığı SABAH Ankara'nın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez tarafından gündeme getirilmişti. Aynı zamanda Çankaya Belediye Meclisi AK Parti Meclis üyesi olan Ali İhsan Ölmez konu ile ilgili soru önergesi verirken Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş ise iddiaları yargıya taşıdı. Tezcan Karakuş'un Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek aleyhinde açtığı tazminat davasına bakan Ankara 15. Hukuk Mahkemesi davayı reddederken Karakuş'un ise Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmediği çok sayıda tutanakla belgelendi. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Ankara 7 ve 11. İdare Mahkemelerinden istediği dosyalara göre; Karakuş'un bankamatik memuru olduğu, çalıştığı Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan tutanaklarla da tespit edildi.



VARAN 1:

Karakuş'un işe gitmediği, çalıştığı Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tutanaklarla da tespit edildi. 2012 ve 2013 yılında Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan çok sayıda kontrolde Tezcan Karakuş'un yerinde olmadığı ve imza föyünde de imzasının olmadığı tespit edildi.



ŞİMDİ SOKAĞA NE YÜZLE ÇIKACAK?

SABAH Ankara'ya konuşan avukat Fatih Atalay, 'Müvekkilim Sayın Melih Gökçek, 'Tezcan Karakuş Candan sokağa çıkamayacak' demişti. Milletin ödediği vergilerle mesaisine riayet etmeden oturduğu yerden maaş alan oda Başkanı acaba şimdi sokağa ne yüzle çıkacaktır. Emek vermeden aldığı maaş kendisine helal midir? Bu karardan sonra eğer zerre kadar kendisine ve yaşadığı topluma saygısı varsa derhal memuriyetten istifa etmelidir'diye konuştu.