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Arka Sokaklar'da süpriz konuk

Ömür Gedik, 'Arka Sokaklar' dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Televizyon / 28 Aralık 2016 Çarşamba 11:42
Arka Sokaklar'da süpriz konuk

Türkiye'nin en uzun soluklu ve sevilen polisiye dizisi ‘Arka Sokaklar' için kamera karşısına geçen Ömür Gedik, canlandırdığı Gökçe karakteri ile izleyicileri şaşırtmaya hazırlanıyor.

Daha önce 'Çakallarla Dans' filminde de Şevket Çoruh ile birlikte rol alan Gedik, Çoruh ile ikinci kez aynı sahneleri paylaşmış oldu.

Söz ve müziğini kendi yaptığı 'Ölümsüz Aşk' şarkısını rol gereği dizide seslendiren Ömür Gedik, 'Arka Sokaklar ekibi ailem gibi oldu. Tüm ekibe ve rol arkadaşlarıma beni sette sevgiyle kucakladıkları için teşekkür ediyorum' dedi.












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