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Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın ’dur’ ihtarına uymayarak ateş açtı. Olayda bir uzman çavuş yaralandı.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 20:05
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
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Alınan bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde cinayetten arandığı öğrenilen bir kişi, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak, üzerindeki silahla ateş açtı.

Olayda bir uzman çavuş ayağından hafif şekilde yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen zanlı olay yerinden kaçtı.

Zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yaralanan uzman çavuş ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

-Video-
İşte olay yerinden ilk görüntüler Kaynak : İHA

Uzman ÇavuşJandarmaSilahlı SaldırıAkdeniz Üniversitesi


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