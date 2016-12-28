Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.



Anayasa değişiklik teklifinde 5. maddeden sonra 15. madde de düzenlemeden çıakrılacak.



TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan 'doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından' hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, 'Türk vatandaşları arasından' şeklinde değiştirildi.



AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarıldığı, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olduğu öğrenildi.



Komisyonda anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi de geçti.



Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. 6. ve 7. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.