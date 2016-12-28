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Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti

Anayasa değişiklik teklifinde doğuştan Türk vatandaşı olma şartı kaldırıldı. 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.

Siyaset / 28 Aralık 2016 Çarşamba 19:35
Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşmeleri devam eden 21 maddelik anayasa değişikliği teklifinin, 19 maddeye düşürüldüğü öğrenildi.

Anayasa değişiklik teklifinde 5. maddeden sonra 15. madde de düzenlemeden çıakrılacak.

TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen anayasa değişiklik teklifindeki cumhurbaşkanı seçilme şartları içerisinde bulunan 'doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından' hükmü, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, 'Türk vatandaşları arasından' şeklinde değiştirildi.

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinde, 12 olarak öngörülen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üye sayısının 13'e çıkarıldığı, Adalet Bakanı ile müsteşarının da HSYK'nın doğal üyesi olduğu öğrenildi.

Komisyonda anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesi de geçti.

Daha önce anayasa değişiklik teklifinin, 1. 2. 3. 4. 6. ve 7. maddeleri kabul edilmiş; yedek milletvekilliğine ilişkin 5. madde metinden çıkarılmıştı.

Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi Anayasa Komisyonu'nda 13. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 12. madde kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi 9. madde tartışmalarla kabul edildi Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa Komisyonu 8. maddeyi kabul etti Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Anayasa değişikliğinde 7. madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Engin Altay'dan skandal savunma Engin Altay'dan skandal savunma Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti

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