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Yıldırım'ın darbe gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Güncel / 27 Aralık 2016 Salı 05:03
Yıldırım'ın darbe gecesi görüntüleri ortaya çıktı
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Başbakan Binali Yıldırım'ın 15 Temmuz akşamı darbe girişimi sürdüğü sıralarda yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Başbakan Yıldırım, darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermişti.

Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu.

Cemil Barlas'ın Twitter'dan paylaştığı videoda Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görülüyor.

Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan Ankara'ya araçla dönerken konvoyundaki arabalara Jandarma tarafından ateş açıldığı iddia edilmişti. Yıldırım, o geceyi Kastamonu içerisinde bir kaymakamın evinde geçirmişti.

BaşbakanTwitterDarbe GirişimiBinali YıldırımJandarma


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