Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz hafta uçak yolculuğu sırasında kalp krizi geçirdikten sonra, uçak Los Angeles'a iner inmez ambulansla hastaneye kaldırılan Fisher'in durumunun kritik olduğu, ünlü oyuncunun uçakta 10 dakika boyunca nefes alamadığı belirtilmişti.



Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan 60 yaşındaki oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra 'Cazcı Kardeşler', 'Hannah ve Kız Kardeşleri', 'Charlie'nin Melekleri' filmlerinde rol almıştı. Fisher, ünlü şarkıcı Paul Simon ile de bir yıl süren evlilik yapmıştı.



CARRİE FİSHER KİMDİR?



Carrie Frances Fisher (d. 21 Ekim 1956), ABD'li aktris, senarist ve yazar. Carrie Fisher, şarkıcı Eddie Fisher ve sinema oyuncusu Debbie Reynolds'un kızıdır.



Central School of Spench and Drama okulunda 18 ay eğitim gördü. İlk filmi Shampoo'da (1975) Warren Beatty ve Julie Christie ile rol aldı. Ardından 1977 yılında George Lucas'ın klasikleşmiş efsane bilim-kurgu serisi Star Wars'ın orijinal üçlemesi A New Hope, The Empire Strikes Back ve Return of the Jedi'da ve The Force Awakens'da Prenses Leia Organa|General Leia Organa karakterini canlandırarak kariyerindeki en büyük rolünü üstlendi. Bu rol ile dünya çapında tanınan bir oyuncu oldu.



Bu filmden sonra Dan Aykroyd ve John Belushi oynadığı John Landis'in yönettiği 1980 tarihli Cazcı Kardeşler-"Blues Brothers" filminde oynadı.



1986 yılında Hannah ve Kızkardeşleri filminde boy gösterdi. The Burbs adlı filmde Tom Hanks ile beraber oynadı.



1990'da Mely Streep, Shirley McLaine ve Dennis Quaid'ın oynadığı Postcards from the Edge adlı filmin senaryosunu yazdı.



Müzisyen Paul Simon sadece bir yıl evli kaldı.