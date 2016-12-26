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Soba yakarken yanarak öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sobayı yakmak isterken kıyafetleri tutuşan kişi yanarak hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 26 Aralık 2016 Pazartesi 20:29
Soba yakarken yanarak öldü

Alınan bilgiye göre, Sart Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hacı Ömer Dündar (82), evindeki sobayı yakmak istedi. Bu sırada kıyafetleri tutuşan ve söndüremeyen yaşlı adam, panikle evden çıkmak istedi. Dündar, söndüremediği kıyafetleriyle yanarak evin kapısının önünde yaşamını yitirdi.

Hacı Ömer Dündar'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : AA

Adli TıpYaşlı Adam


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