Sınavdaki yanlışları bile aynıymış!

Altıntaş’ın polis arkadaşı S.B. ile aynı yıl Polis Meslek Yüksek Okulu sınavına girdikleri, birbirine yakın soruları doğru yanıtlayıp, sınavı kazandıkları anlaşıldı. Sınavda Altıntaş’ın 82, S.B.’nin de 83 soruya doğru cevap verdiği belirtildi. İkilinin sınav sorularında yanlışlarının bile aynı şık olması dikkat çekti. Savcılık kaynakları, S.B.’nin örgütsel bağlantılarının Altıntaş’tan daha güçlü olduğunu öne sürdü. Altıntaş’ın ablası Seher Ö. yaptığı açıklamada S.B. için “Geziyorduk, parka gidiyorduk, yemeğe gidiyorduk ama hep S. ile birlikte” demişti.



FETÖ’CÜYLE GÖRÜŞMÜŞ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturmada, Altıntaş’ın HTS kayıtlarından telefonla en çok görüşüp irtibat kurduğu isimler tek tek tespit edildi. Buna göre, en yoğun telefon trafiğinin Şanlıurfa’daki FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan bir komiserle olduğu belirlendi.



KENDİSİNDEN HOŞLANMAZDIM



Bu arada Altıntaş’ın HTS kayıtlarından tespit edilerek Kırıkkale’de gözaltına alınan sevgilisinin ifadesine ilişkin de bazı detaylar açığa çıktı. Altıntaş’ın kız arkadaşının ifadesinde, “Örgütsel bağlantılarına ilişkin bir bilgim yok. Zaten çok konuşmazdı. Genellikle içine kapanık yaşardı. Zaten ben de kendisinden pek hoşlanmadım” dediği iddia edildi.



ORTAK DEĞİL STAJYER



Soruşturma kapsamında suikastçının ev arkadaşı avukatı S.Ö.’nün temmuz ve eylül aylarında PGS Hukuk Bürosu’nda stajyer avukat olarak çalıştığı öğrenildi. Büronun kurucusu Avukat Abdullah Polat, dünkü yazılı açıklamasında S.Ö.’nün büroyla herhangi bir bağlantısı olmadığını belirterek, özetle şöyle dedi: “PGS Hukuk Bürosu’nun tek sahibi şahsımdır. Ofisimizle ilgisi bulunmayan bir şahıs dolayısıyla hukuk büromuzun isminin lekelenmesinin tarafımızı ziyadesiyle üzdüğünü belirtmek isteriz. Emniyet yetkilileri bizzat büromuza gelerek gerekli tutanakları tutmuş ve yanlış bir anlaşılmadan dolayı mührü kaldırarak tarafımızdan özür dilemişlerdir. FETÖ/PDY terör örgütünün yapmak istediği ve oluşturmaya çalıştırdığı algı komik denecek kadar pespayedir. Yalan ve iftira dolu haberlerle ilgili gerekli yasal yollara başvurulacaktır.” Kaynak : Hürriyet