USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68

Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi

Anayasa teklifinin yedek milletvekilliği getiren 5. maddesi tekliften çıkarıldı.Teklifin TBMM ve Cumhurbaşkanı seçim dönemini 5 yıla çıkartan 4. maddesi komisyonda kabul edildi.

Güncel / 27 Aralık 2016 Salı 22:15
Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli pazartesi günü gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında anayasa değişiklik teklifindeki 3 madde de değişikliğe gidilmesini kararlaştırmıştı. Bu tekliflerden biri de yedek milletvekilliği konusundaki değişiklik teklifiydi.

 Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur' hükmü tekliften çıkarıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı kabul edildi.

Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Anayasa değişikliğinin 3. maddesi kabul edildi Engin Altay'dan skandal savunma Engin Altay'dan skandal savunma Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa teklifinin ikinci maddesi de kabul edildi Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti

BaşbakanAnayasaBinali YıldırımMilletvekilliğiDevlet Bahçeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı