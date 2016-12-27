Seçim süresini 5 yıla çıkaran madde kabul edildi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli pazartesi günü gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında anayasa değişiklik teklifindeki 3 madde de değişikliğe gidilmesini kararlaştırmıştı. Bu tekliflerden biri de yedek milletvekilliği konusundaki değişiklik teklifiydi.



Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur' hükmü tekliften çıkarıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı kabul edildi.

