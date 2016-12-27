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Rus uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın gövdesine ait parçaların bulunduğunu duyurdu.

Dünya / 27 Aralık 2016 Salı 00:44
Rus uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Karadeniz'e düşen Rus uçağının gövdesine ait bir parçanın tespit edilerek, su yüzüne çıkartıldığını söyledi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Konaşenkov, uçağın yan gövde kaplamasına ait 3,5 x 4,5 ebadında bir parçanın denizden çıkartılarak, incelenmek üzere gerekli birime teslim edildiğini ifade etti.

Konaşenkov, denizin altında uçağın kuyruk bölümü ile motora ait olduğu tahmin edilen parçaların bulunduğunu ve dalgıçlar tarafından incelendiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı verilerine göre, 24 saat devam eden arama kurtarma çalışmalarına 45 gemi, 15 sualtı gözlem aracı, 192 dalgıç ve 12 uçak ile 5 helikopter katılıyor.

Öte yandan Tass ajansında yer alan haberde, uçağın pilotu Roman Volkov'un cesedinin su yüzeyine çıkartıldığı iddia edildi. Ayrıca, ulaşılan parçalar incelendiğinde pilotların uçağı denize indirmeye çalışmış olabileceği ileri sürüldü.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

KARA KUTUSUNA ULAŞILDI

Soçi kentinden havalandıktan sonra irtibat kesilen, 8 kişilik mürettebatla birlikte 92 kişiyi taşıyan uçak Karadeniz'e düşmüştü. Yapılan çalışmalar sonunda uçağın kara kutusuna ulaşıldı.

Kaynak : AA

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