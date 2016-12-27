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Rus Büyükelçiye suikast Samanyolu TV'de işlenmiş

FETÖ’nün yayın organlarından Samanyolu TV’de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov’a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov’a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.

Televizyon / 27 Aralık 2016 Salı 21:23
Rus Büyükelçiye suikast Samanyolu TV'de işlenmiş
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FETÖ'nün yayın organlarından Samanyolu TV'de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının işlendiği görüldü.

FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan suikastçı polisin de, Rus Büyükelçi'ye gerçekleştirdiği suikastın Samanyolu TV'deki dizinin birebir aynısı olduğu görülüyor. Dizideki sahnede büyükelçi eşiyle bir resim sergisini ziyaret ediyor. Burada serginin Zaman Gazetesi'nde düzenlenmesinde ilginç bir detay olarak ortaya çıkıyor. Resim sergisini gezen büyükelçi rolündeki şahıs eşiyle birlikte resimlere bakıyor ve resimlerden birini beğeniyor.

Bu sırada suikastçı, büyükelçinin içeceğine zehir katıyor. Ancak suikast başarılı olamıyor. Bunun üzerine resim sergisinde tanıtım yapan bir kadın rolündeki şahıs, çantasındaki silahı suikastçıya teslim ediyor. Suikastçı, büyükelçiye doğru ilerlerken, korumalar tarafından tespit ediliyor ve suikast engelleniyor. Suikastın engellenmesi haricinde dizideki bütün sahne Ankara'nın Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı ile birebir örtüşüyor.

Kaynak : İHA

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