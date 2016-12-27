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PKK sempatizanının evinde FETÖ kitabı çıktı

Isparta’da PKK’nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan zanlıların evinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap bulundu.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 18:29
PKK sempatizanının evinde FETÖ kitabı çıktı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin sosyal medyada terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptığı ihbarıyla harekete geçti. İncelemede, zanlıların PKK propagandası yaptıkları ve devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda üç kişi gözaltına alındı. PKK sempatizanlarının evinde yapılan aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait kitap ile ruhsatsız silah ve örgütsel doküman ele geçirildi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklandı. 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

Adli KontrolRuhsatsız SilahEmniyet MüdürlüğüTerör Örgütü


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