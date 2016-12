Trabzon'un sahil şeridindeki 40 bin nüfuslu Yomra ilçesi, son dönemde 5 yıldızlı otelleri ile adından söz ettiriyor.



13 yıl önce tek otelin dahi bulunmadığı 8 bin nüfuslu Yomra, yapılan yatırımlarla nüfusunu 5'e katlamasının yanı sıra açılan 5 yıldızlı oteller sayesinde Körfez ülkelerinden gelen turistlerin konaklamadaki ilk tercihi olmayı başardı.



İl merkezine 17, Trabzon Havalimanı'na ise 7 kilometre mesafedeki Yomra, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve yöresel mutfağının yanı sıra alışveriş merkezi, spor tesisleri sayesinde turistlerin ilgi gösterdiği yerler arasında yer alıyor.



Kredi Yurtlar Kurumuna ait 4 bin kişilik öğrenci yurdu ile Türkiye'nin en büyük cimnastik salonuna sahip ilçede, ayrıca vakıf üniversitesi de bulunuyor.



Trabzon'da yabancılara en çok konut satılan ilçe olan Yomra'ya, kış mevsiminde de turist çekebilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılıyor.



- 'Yomra, marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor'



Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, ilçenin kültürel değerleri ve doğasının yanı sıra 5 yıldızlı oteller sayesinde bölgenin en önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını söyledi.



Yomra'nın geride kalan 13 yıllık süreçte önemli değişimler yaşadığını anlatan Sağıroğlu, ilçenin en önemli turizm potansiyelinin konaklama tesisleri olduğunu belirtti.



İbrahim Sağıroğlu, ilçeyi en çok Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ziyaret ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:



'Bölgede Arap turizmi çok canlı. Bu canlılığın baş aktörü Yomra olarak kabul ediliyor. O nedenle ilçemize gelen turistlerin bölgede daha fazla kalmasını sağlamak için yapılan her çalışmayı önemsiyoruz. Amacımız, bölgemizde yazın 3 aylık dönemdeki konaklama süresini kış dönemine de yayabilmek. Turizmden daha fazla pay almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.'



İlçe nüfusunun 13 yıl önce 8 bin olduğunu anımsatan Belediye Başkanı Sağıroğlu, yapılan yatırımlar sayesinde nüfusun 40 bine çıktığını söyledi.



Sağıroğlu, yatırımcıları ilçeye çekebilmek için altyapı sorunlarını hızla gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, 'İlçemiz her açıdan marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İş adamlarımızı, yatırım yapmak için ilçemize bekliyoruz.' dedi.



- 'Adımızı dünyaya duyurmayı hedefliyoruz'



Yomra'da 13 yıl önce tek bir konaklama tesisi dahi bulunmadığını belirten İbrahim Sağıroğlu, 'İlçemizde mevcut 5 yıldızlı 4 otelimiz var. Bugün geldiğimiz durum ortada, marka otellerin çoğu ilçemizde.' diye konuştu.



Sağıroğlu, yaklaşık 1 ay önce 5'inci otelin inşası için Dubai merkezli firma ile anlaşma yaptıkları bilgisini paylaşarak, 'Otel 550 odalı ve bin yatak kapasitesine sahip olacak. 7,5 dönüm faaliyet alanı, 3 bin kişilik konferans salonuna sahip çok özel bir yatırım. 2 firmayla daha otel inşasına ilişkin görüşmelerimiz devam ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.



Otellerdeki doluluk oranının yazın yüzde 100, kışın ise yüzde 40 civarında olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Sağıroğlu, 'Bu oranlar çok güzel ve inşallah böyle devam eder. Antalya'ya, Bodrum'a alternatif olma yolunda gittiğimizi düşünüyorum.' değerlendirmesinde bulundu.



İbrahim Sağıroğlu, ilçeden konut alan yabancılar arasında Körfez ülkelerinden gelenlerin ilk sırada olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



'Arap turistler, özellikle yayla ve dağlara çok düşkün. Bizden, yaşlılar için tatil köyü kurmamızı istiyorlar. Ayrıca doğal yaşam sürdürebilecekleri tarzda tatil köyü talep ediyorlar. Bu tür tesisleri inşa edecek yatırımcılar için gerekli altyapı çalışmalarını yapıyoruz. Yeni yatırımlarla adımızı dünyaya duyurmayı ve turizmde marka ilçe olmayı hedefliyoruz. İlçemize her alanda yatırım yapacak iş adamlarımıza destek olmaya hazırız.' Kaynak : AA