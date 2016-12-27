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Mafya hesaplaşmasına 27 tutuklama

Birbirlerine saldırı hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilince operasyon yapılan ve gözaltına alınan Sarallar ve Şahinler gruplarına mensup 45 şüphelinin adliyedeki İşlemleri tamamlandı. 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 23:35
Mafya hesaplaşmasına 27 tutuklama

Sarallar ile Şahinler isimli iki mafya grubunun birbirine saldırı hazırlığında olduğu bilgisi üzerine başlatılan çalışma üzerine yürütülen operasyonda bugün adliyeye sevk edilen 45 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki taraftan da örgüt üyelerini takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Samsun'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 52 kişiden 45'i adliyeye sevk edildi. Sarallar grubu lideri Alattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.

İstanbul Başsavcılığı'nda sorgulanan şüphelilerden Sarallar gurubundan 7 kişi tutuklamaya sevk edildi. Burhanettin Saral dahil 6'sı tutuklandı. Sarallar gurubundan aynı dosya kapsamında 11 şüpheli geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Böylece bu gruptan tutuklu sayısı 17'ye çıktı.

Şahinler gurubundan ise 1 i polis memuru 21 kişi savcılık sorgularının ardından tutuklamaya sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen şüphelilerin tamamı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yani operasyon kapsamında 45 şüpheliden 29 kişi tutuklamaya sevk edildi, 16 adli kontrol talep edildi. 45 kişiden 27'si tutuklanmış oldu. Hakkında adli kontrol kararı verilen kişi sayısı 18...

BaşsavcılığıPolis MemuruSedat ŞahinCumhuriyet BaşsavcılığıYakalama Kararı


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