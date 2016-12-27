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Kuzey Kore Lideri yeni yıl kutlamalarını yasakladı

Kim Jong-Un, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Dünya / 27 Aralık 2016 Salı 13:42
Kuzey Kore Lideri yeni yıl kutlamalarını yasakladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı.

India Times'ın haberine göre, Kim, Kuzey Kore'de halkın İsa'yı unutup yerine babaannesine tapınması için yeni yıl kutlamalarına yasak getirdi.

Babannesi Kim Jong-Suk'un, Hristiyanların kutladığı Noel bayramı arefesinde doğduğunu hatırlatan Kim, halktan İsa'ya değil babaannesine tapınmasını istedi.

Japon karşıtı bir gerilla olan, komünist aktivist Kim Jong-Suk, 'Devrimin Kutsal Annesi' olarak biliniyor.

Kaynak : AA

NoelYeni YılKuzey KoreGerilla


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