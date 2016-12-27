Kilisede mini etek krizi

Son seçimde büyük sürpriz yaparak ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump ile eşi Melania Trump, Palm Beach'teki bir kilisede ayine katıldı.



11 yıl önce aynı kilisede evlenen Trump çifti, kiliseye girdikleri anda büyük bir alkışı topladılar.



Öte yandan, yeni first lady Melania Trump'ın giydiği kıyafet eleştirilere neden oldu.



Melania Trump kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmişti.





