USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,69 - 3,70

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Aliağa ilçesinde bir otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 13:14
İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 9 yaralı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Bergama'dan İzmir yönüne giden Oğuzhan Fırat (23) idaresindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil, Aliağa Organize Sanayi Kavşağı yakınında karşı şeride geçerek Ayhan Uğur'un (37) kullandığı 06 ABJ 114 plakalı otomobil ve Şerif Yoldaş (56) yönetimindeki 35 S 90261 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı.




Kazada, sürücüler Fırat ve Yoldaş ile yolcular Songül A. (35), Taner A. (35), İbrahim S. (32), Burhan K. (38), Halil İbrahim U. (31), Seda Ç. (22), Songül S. (40) ve Gürkan Yıldırım (36) yaralandı.

Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Gürkan Yıldırım müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AKS 110 ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Fırat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği, diğer yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak : AA


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı