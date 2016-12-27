İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Aliağa ilçesinde bir otomobilin karşı şeride geçerek 2 araca çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Bergama'dan İzmir yönüne giden Oğuzhan Fırat (23) idaresindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil, Aliağa Organize Sanayi Kavşağı yakınında karşı şeride geçerek Ayhan Uğur'un (37) kullandığı 06 ABJ 114 plakalı otomobil ve Şerif Yoldaş (56) yönetimindeki 35 S 90261 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı.