İstanbul'da dev operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Sarallar ve Şahinler olarak bilinen suç örgütüne düzenlediği operasyonda gözaltına alınanların sayısı 45 oldu.



Sözcü'nün haberine göre, gözaltına alınanlar arasında Sarallar grubunun liderlerinden Burhanettin Saral'ın da olduğu öğrenildi. Saralların diğer ‘önemli ismi' Alaattin Saral ile Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin hakkında da yakalama kararı olduğu bildirildi.









38 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Operasyonda 38 silah ele geçirildi. Cephaneliği andıran silah, mühimmat ve malzemeler Emniyet'te sergilendi.

