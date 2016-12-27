İzmir’in Aliağa ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi.
Bergama istikametinden Aliağa istikametine giden O. F. (23) yönetimindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Önce bölünmüş yolun ortasındaki su kanalını aşan otomobil, daha sonra karşı şeride geçti.
Karşı şeride geçen otomobil, önce karşıdan gelen A.U. (37) yönetimindeki 06 ABJ 114 plakalı otomobile, ardından Menemen istikametinden gelen Ş.Y. (56) idaresindeki 35 S 90261 plakalı işçi servisine çarptı.