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İşçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İzmir’in Aliağa ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1’i ağır 9 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 27 Aralık 2016 Salı 11:33
İşçileri taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi.

Bergama istikametinden Aliağa istikametine giden O. F. (23) yönetimindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Önce bölünmüş yolun ortasındaki su kanalını aşan otomobil, daha sonra karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, önce karşıdan gelen A.U. (37) yönetimindeki 06 ABJ 114 plakalı otomobile, ardından Menemen istikametinden gelen Ş.Y. (56) idaresindeki 35 S 90261 plakalı işçi servisine çarptı.




Can pazarı yaşandı

Kazada sürücüler O. F., Ş.Y. ile yolcular S.A. (35), T.A. (35), İ. S. (32), B. K. (38), H. U. (31), S.Ç. (22), S. S. (40), G.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralı sürücü O.F.'yi otomobil içerisinden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yolcu G.Y. (36) hastaneye sevk edilirken, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.
Kaynak : İHA

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