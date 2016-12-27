Edinilen bilgiye göre, kaza, İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi.



Bergama istikametinden Aliağa istikametine giden O. F. (23) yönetimindeki 34 JC 5823 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Önce bölünmüş yolun ortasındaki su kanalını aşan otomobil, daha sonra karşı şeride geçti.



Karşı şeride geçen otomobil, önce karşıdan gelen A.U. (37) yönetimindeki 06 ABJ 114 plakalı otomobile, ardından Menemen istikametinden gelen Ş.Y. (56) idaresindeki 35 S 90261 plakalı işçi servisine çarptı.







Can pazarı yaşandı



Kazada sürücüler O. F., Ş.Y. ile yolcular S.A. (35), T.A. (35), İ. S. (32), B. K. (38), H. U. (31), S.Ç. (22), S. S. (40), G.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralı sürücü O.F.'yi otomobil içerisinden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla



Yaşanan kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı. Can pazarı yaşandıKazada sürücüler O. F., Ş.Y. ile yolcular S.A. (35), T.A. (35), İ. S. (32), B. K. (38), H. U. (31), S.Ç. (22), S. S. (40), G.Y. yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerineekipleri olay yerine sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralı sürücü O.F.'yi otomobil içerisinden çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yolcu G.Y. (36) hastaneye sevk edilirken, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Yaşanan kaza ile ilgilisoruşturma başlattı.