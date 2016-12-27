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Hoca Ahmed Yesevi İçin Hatıra Para Basıldı

Hoca Ahmed Yesevi'nin ölümünün 850. yıl dönümü dolayısıyla gümüş hatıra para basıldı

Yaşam / 27 Aralık 2016 Salı 10:39
Hoca Ahmed Yesevi İçin Hatıra Para Basıldı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğiyle Hoca Ahmed Yesevi'nin ölümünün 850. yıl dönümü dolayısıyla gümüş hatıra para basıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan açıklamada, UNESCO tarafından dilin ve kültürün gelişmesine, zenginleşmesine katkıda bulunan fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevi'nin ölümünün 850. yıl dönümü dolayısıyla 2016-2017 sezonunun 'Hoca Ahmed Yesevi Yılı' olarak ilan edildiği hatırlatıldı.



Üniversite tarafından 2016 yılında yurt içi ve yurt dışında çeşitli etkinlikler ile sempozyum, panel, kongre, konferanslar gibi bilimsel faaliyetler düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu etkinlikler kapsamında, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Ahmet Yesevi Üniversitesi iş birliğiyle Hoca Ahmed Yesevi'nin ölümünün 850. yıl dönümü dolayısıyla hatıra para basıldığı ifade edildi.



Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasındaki gümüş hatıra para, 22 Aralık'tan itibaren iki yıl süreyle satışa sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 2016 UNESCO Hoca Ahmed Yesevi Yılı anısına madeni hatıra para bastırılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, '2017 yılında da Türkiye ve dünyanın pek çok yerinde büyük fikir adamı ve gönül eri Hoca Ahmed Yesevi'yi anmak ve anlatmak için faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.
Kaynak : AA

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