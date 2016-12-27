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Firefox yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor

Mozilla son zamanda rakipleriyle mücadele etmek adına güvenlik ve hız konusunda oldukça yol katetti. Şimdide çoklu işlem mimarisi ile yeni bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Teknoloji / 27 Aralık 2016 Salı 10:28
Firefox yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor

Mozilla son zamanlarda kullanıcılarına birtakım yenilikler sunmaya başlamıştı. Bu yeniliklerden en sonuncusu çoklu işlem mimarisine sahip olan Firefox sürümü oldu. Şirket bu versiyonu yakın zamanda belirli kullanıcıların beğenisine sundu. Mozilla çok yakında bu sürümün diğer kullanıcılarada ulaşacağını belirtiyor. Şirket tarafından yeni tasarımın yanıt vermede %400 artış ve sayfa yüklemede %700 performans artışı gösterdiği söyleniyor.

Bu çoklu işlem prensibi aslında rakibi Chrome’a benzer şekilde çalışma prensibi uyguluyor. Bu işlemdeki çalışma prensibi web içeriğini kullanıcı arayüzünden ayırmak olarak gerçekleşiyor. Bu demek oluyor ki çökme durumunda tüm tarayıcı yerine sadece etkilenen sekme kapanacak. Bunun sonucunda tarayıcı daha etkili bir şekilde çalışmaya devam edecek.

Mozilla tarafından yapılan açıklamaya göre eklenti kullanmayı tercih etmeyen Firefox kullanıcıları da dahil olmak üzere test grubu toplam kullanıcı tabanının yaklaşık yüzde 50’sine denk geliyor. Şirket bu geri kalan kesime Ocak ayında gelecek olan güncellemeyle ulaşmayı planlıyor.

Firefox


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