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Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'dan flaş karar!

3 ayrı kanalda ekrana gelen izdivaç programları, ortak kararla ocak ayının ilk haftası yayın yapmayacak.

Televizyon / 27 Aralık 2016 Salı 17:32
Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'dan flaş karar!

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programları, 2017'nin ilk haftasında ekranlarda olmayacak.

Medyaradar'ın haberine göre; bu kararın nedeni olarak, yeni yılın ilk haftasında izdivaç programlarında Reklam gelirlerinin düşmesi gösterildi.

Üç sunucunun yaptığı centilmenlik anlaşması uyarınca izdivaç programları 9 Ocak'tan itibaren yayına başlayacak.



Bu anlaşma izdivaç programları arasında ilk değil. Daha önce de evlilik programları ortak bir karara varmış, gelin ve damat adaylarının transfer edilmeyeceği açıklanmıştı.

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