Eski Bakan Oktay'a beraat

Eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, 'Ergenekon davası ve soruşturmasını etkilemeye teşebbüs ettikleri' iddiasıyla yargılandıkları davada beraatlerine karar verildi.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bugün yapılan sekizinci duruşmada kararını açıkladı.



Heyet, eski bakan Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, tüm suçlardan beraatlerine hükmetti. Kaynak : AA