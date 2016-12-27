Engin Altay'dan skandal savunma

Tartışmalarla geçen Anayasa Komisyonu'nda AK Partili vekillerin üzerine su şişesi atan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay kendini savundu.



Psikolojik baskı yapıldığını söyleyen Altay, 'Küfür yedik, hakaret gördük. Can güvenliğimizle ilgili endişeye kapıldık. Yapmamam gerekirdi ama sinirlendim ve su bardağını karşı tarafa fırlattım. Ben de insanım. Meclis'e küfür yemek için gelmedim.' dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel