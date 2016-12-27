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'EGO Cepte' kullanıcısı 2 milyonu aştı

EGO Genel Müdürlüğünün mobil uygulaması 'EGO Cepte'nin kullanıcı sayısı 2 milyon 200 bine ulaştı.

Teknoloji / 27 Aralık 2016 Salı 12:13
'EGO Cepte' kullanıcısı 2 milyonu aştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğünün mobil uygulaması 'EGO Cepte', 2 milyon 200 bin kişi tarafından kullanılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 yıldır aktif olan EGO Cepte, Başkentlilerin, günlük hayatta en sık kullandığı ve yararlandığı hizmetlerden biri haline geldi.

Durak yeri, otobüsün durağa varış saati, bir yerden başka bir yere gidebilmek için kullanılabilecek otobüs hatları, güzergahtaki trafik yoğunluğu gibi bilgilerin öğrenilebildiği uygulama ile vatandaşların zaman kaybı ortadan kaldırılıyor.

EGO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilerek 2011 yılından itibaren kullanıma sunulan ulaşım bilgilendirme sistemi, Android, İOS ve Windows uyumlu akıllı telefonlara yüklenerek kullanılıyor.

Başkentliler uygulama sayesinde ulaşımlarını dakika dakika planlama imkanı buluyor. Ayrıca alarm kurma özelliğiyle de kullanıcı tarafından belirlenen saat ve günlerde otobüs durağa gelmeden uyarı veriliyor.

Her gün yüzlerce yeni kullanıcının dahil olduğu EGO Cepte uygulaması, 2 milyon 200 bin kişinin sisteminde kayıtlı. Uygulama, akıllı cep telefonlarıyla 300 bin, EGO'nun web sitesinden 42 bin, kısa mesaj sistemi SMS'le 11 bin, 'ALO SES' ile 8 bin kişi olmak üzere günlük 361 bin kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Ayrıca uygulamaya yüklenen yeni özellikle, Ankarakart bakiye bilgisi sorgulanabiliyor ve istenirse kredi kartından yükleme yapılabiliyor.

Akıllı telefonu olmayan yolcular da SMS ve sesli mesajla, ulaşım bilgilerini ve Ankarakart bakiyesini öğrenebiliyor.

Kaynak : AA

AndroidKısa Mesaj SistemiAnkara Büyükşehir Belediyesi


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