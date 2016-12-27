Eğitim fakültelerinde boş kontenjan kalabilir

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, eğitim fakültelerine gelen barajı geçen hafta açıkladı. Buna göre Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) ilgili puan türünde 240 bin sıralamasının altında kalan adaylar artık bu fakülteleri tercih edemeyecek. Türkiye’de şu anda 90 eğitim fakültesi var. Barajın açıklanmasının ardından “Bu ne anlama geliyor? Etkisi ne olacak?” soruları tartışılmaya başlandı. Bunun cevabı net olarak sınavlardan sonra görülecek. Ancak eğitim uzmanlarının çalışmasına göre bu baraj 2016’da uygulansaydı toplamda 46 bin 726 olan öğretmenlik kontenjanının 2 bin 579’u boş kalacaktı. Bundan en çok vakıf üniversiteleri etkilenecekti. Devlet üniversitelerinde 386, vakıflarda 839 ve diğer yükseköğretim kurumlarında (KKTC ve yabancı ülkelerdeki) 1354 kontenjan boş kalacaktı. Devlet üniversitelerinde sadece fen bilgisi ile biyoloji öğretmenliği barajdan etkilenecekti. Yabancı dil bölümlerine bu barajın hiçbir etkisi olmayacak.



İLAHİYAT PUANI DÜŞEBİLİR



Yeniliklerden biri de ilahiyat fakültelerinin artık Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile değil, LYS ile öğrenci alacak olması. Uzmanlara göre, 2017’de ilahiyat fakültelerinin puanlarında düşüş yaşanabilir. Çünkü imam hatip mezunları ilahiyatı tercih ettiğinde ek puan alıyordu. Daha önce yapılan düzenlemeye göre ek puan ön lisans programlarıyla sınırlandırıldı. Bu yüzden imam hatip mezunları lisans ilahiyat programlarını tercih ederse avantajlı olamayacak. Bu da düşük LYS puanlarıyla öğrenci alımına neden olabilir.



Salim Ünsal (Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Direktörü): Baraj devlet üniversitelerinde sadece fen bilgisi ve biyoloji öğretmenliklerinde etki edecek. Esas önemlisi YGS ile öğrenci alan 5 öğretmenlik dalının ve ilahiyatın LYS puan türlerine taşınması. YGS ile aldıkları için ek puanla öğrenci yerleşiyordu. Bu kaldırıldı. İmam hatipler ilahiyata ek puanla giriyordu artık bunu alamayacaklarından bu fakültelerin puanları düşebilir.



Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekan Vekili): 240 bin barajı olumlu ama diğer fakülte mezunlarına verilen pedagojik formasyonla öğretmen olma kalkmadığı sürece bir anlamı yok. Eğitim fakültelerine yüksek puanlı öğrenciler girerken düşük puanlılar pedagojik formasyonla öğretmen olacak. Öğretmenliğe yatkınlığı var mı, yok mu, onu anlamak gerekiyor.

