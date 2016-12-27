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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Bab operasyonuyla ilgili olarak "Koalisyon güçleri verdikleri sözü tutmuyorlar." dedi.

Siyaset / 27 Aralık 2016 Salı 19:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan El Bab açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Conde ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak açıklamalar ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Bab operasyonuyla ilgili soruya "DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil." cevabını verdi.

Erdoğan şu şekilde devam etti: Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var. Öyle veya böyle şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık. Çünkü biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz.

CumhurbaşkanıFırat KalkanıDaeşRecep Tayyip Erdoğan


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