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Büyük operasyon başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Münbiç operasyonunun detayları belli olmaya başladı.

Güncel / 27 Aralık 2016 Salı 10:13
Büyük operasyon başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Bab'tan sonra operasyon sinyali verdiği Münbiç için harekat planı hazırlandı. Hazırlanan plana göre El Bab DEAŞ'tan temizlendikten 10 gün sonra harekata başlanacak ve 2 bin 500 kişilik kara gücü Bab'tan 35 kilometre uzaktaki kente yönelecek.

2 BİN 500 KİŞİLİK KARA GÜCÜ

TSK-ÖSO ittifakı tarafından Münbiç için 2 bin 500 kişilik bir kara gücü hazırlandı. Kara güçleri 10 günlük bir sürede 35 kilometrelik bir mesafede bulunan Münbiç'e ulaşacakları tahmin ediliyor.

İHA'LAR DEAŞ'I İZLİYOR

Cerablus güneyinde 3 günde PYD'yi 13 köyden söktüklerini belirten muhalifler, “PYD'nin tek güvendiği nokta ABD'nin hava desteği olacak ve bu süreçte ABD'nin PYD'ye hava desteği verip vermeyeceğini de bilmiyoruz” şeklinde konuşuyor. El Bab merkez ve çevresinde DEAŞ'in her hareketliliği havadan takip ediliyor. DEAŞ militanları arasında yapılan telsiz konuşmalarında nöbet noktalarına gitmekte zorlandıkları ve çeşitli kamuflaj yöntemleri deneyerek dışarı çıktıkları dikkat çekiyor.

ABD İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fırat Kalkanı operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Münbiç konusunda PYD'nin bütün unsurların oradan çıkması konusunda ABD ile anlaştık. Bu çerçevede ortak komisyon Mümbiç'e gitti. Onların gözlemleri konusunda temaslarımız devam edecek. Bir oldu bittiye getirilemez. Rakka konusunda ise DEAŞ'le mücadelede en ufak bir şüphemiz yok.

El Bab'ta süren operasyonlarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşin bu bölümü bitti ama şimdi Münbiç var. Münbiç'ten sonra Amerika ile el ele verebilirsek Rakka var' demişti.

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