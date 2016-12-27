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Apple bir ilke hazırlanıyor

Apple, yapay zekaya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili raporu yakında yayınlayacağını açıkladı.

Teknoloji / 27 Aralık 2016 Salı 15:42
Apple bir ilke hazırlanıyor

Apple, yapay zeka ilgili çalışmaları hakkında detaylı bir rapor yayınlanacağını duyurdu. Fakat bu duyuru bazı soruları beraberinde getirdi. İnsanlar raporların ne kadarlık kısmının açıklanacağını merak ediyor.

Sızan bilgilere göre simüle edilmiş görselleri kullanan yapay zeka, nesneleri ayırt edebilecek. Bu da fotoğrafları kullanmaktan ve onları etiketlemekten daha kolay olacak.

Ancak bazı sıkıntılar söz konusu çünkü mimarinin gerçek hayata uyarlanması kolay ve pratik değil. Şirketin çözümü ise oldukça çarpıcı: İki nöral arayüz birbirleri ile mücadele edecek.

Bir arayüz simüle edilmiş görselleri tanımak için kendini sürekli geliştirmeye çalıştırırken, diğer arayüz ise onu sürekli kandırmaya çalışacak. Bu tam bir paradoks oluşturacak yani kandırılmaya çalışılan mimari, kendini daha da iyi kılmak için çaba harcayacak.

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