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ANTDOB'dan yeni yıl konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) 29 Aralık’ta "Hoş Geldin Yeni Yıl" konseri verecek.

Kültür-Sanat / 27 Aralık 2016 Salı 11:49
ANTDOB'dan yeni yıl konseri

ANTDOB 29 Aralık Perşembe saat. 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 2017 yılına “Hoş Geldin Yeni Yıl” konseri ile merhaba diyecek.

Orkestra şefliğini Tolga Taviş'in yapacağı konserde, soprano Aslı Aya ve Sevinç Bigin, mezzosoprano Medine Tuganova ve Gülçin Gültekin, tenor Koray Damcıoğlu ile bariton Melih Tepretmez sahne alacak.

Programda, çocuk korosu da konser verecek. Çocuk solist Ekin Dermut'un sahne alacağı konserde, koroyu Esra Serbest yönetecek. Kaynak : İHA

Çocuk Korosu


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