USD (Alış - Satış) : 3,51 - 3,52 EURO (Alış - Satış) : 3,67 - 3,68

Ankara'da 6 eski MASAK çalışanı tutuklandı

Başkentte devam eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında eski 6 MASAK personeli tutuklandı.

Güncel / 27 Aralık 2016 Salı 16:59
Ankara'da 6 eski MASAK çalışanı tutuklandı

Başkentte devam eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında eski 6 MASAK personeli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.

Eski MASAK çalışanı şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' bulunduğu belirtildi.

Ankara Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüCumhuriyet


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı