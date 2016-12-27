Ankara'da 6 eski MASAK çalışanı tutuklandı

Başkentte devam eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında eski 6 MASAK personeli tutuklandı



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 6 eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Hakimlikçe sorgulanan şüpheliler, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı.



Eski MASAK çalışanı şüphelilerin, cep telefonlarında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' bulunduğu belirtildi.