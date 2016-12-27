Anayasa değişikliğinin ilk maddesi geçti

TBMM Anayasa Komisyonu'nda anayasa değişikliği teklifinin ilk maddesi kabul edildi. Maddeyle yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişiyor.
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.
Komisyonda anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi kabul edildi.
İlk maddede anayasanın 'yargı yetkisi' başlığında değişikliğe gidiliyor. Yargı yetkisinin, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, 'bağımsız ve tarafsız' mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişiyor.